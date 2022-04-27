SpaceX запустила новый экипаж на МКС 3 27.04.2022, 20:25

На станцию отправили астронавтов NASA и ESA.

Компания SpaceX успешно запустила на орбиту пилотируемый космический корабль Crew Dragon с новым экипажем Международной космической станции. Стыковка корабля с МКС состоится в 3:00 28 апреля по киевскому времени, сообщается на странице компании в Twitter.

Запуск был совершен с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Первая ступень ракеты успешно приземлилась на плавучую платформу в океане.

На станцию прибудут астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также представительница Европейского космического агентства, итальянка Саманта Кристофоретти. Ожидается, что они пробудут на орбите около полугода.

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