SpaceX запустила новый экипаж на МКС

SpaceX запустила новый экипаж на МКС3
- 27.04.2022, 20:25
На станцию отправили астронавтов NASA и ESA.
Компания SpaceX успешно запустила на орбиту пилотируемый космический корабль Crew Dragon с новым экипажем Международной космической станции. Стыковка корабля с МКС состоится в 3:00 28 апреля по киевскому времени, сообщается на странице компании в Twitter.
Запуск был совершен с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Первая ступень ракеты успешно приземлилась на плавучую платформу в океане.
На станцию прибудут астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также представительница Европейского космического агентства, итальянка Саманта Кристофоретти. Ожидается, что они пробудут на орбите около полугода.
Crew-4 on orbit pic.twitter.com/pNlRTTdSYE— SpaceX (@SpaceX) April 27, 2022