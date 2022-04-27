Что больше всего подорожало в Беларуси с началом войны в Украине 27.04.2022, 20:32

Помидоры + 31%, перцы +35%.

Журналисты «Радыё Свабода» посмотрели, как нападение России на Украину сказалось на ценах на продукты в Беларуси.

Овощи

За месяц войны в Украине больше всего в Беларуси подорожали овощи. В феврале, когда война еще не началась, килограмм помидоров стоил 6,75 рубля за килограмм, а в марте уже 9,90 за килограмм. Рост-плюс 31% за месяц. Такие данные публикует Белстат.

Килограмм перцев в феврале стоил 9,76 рубля за килограмм, а в марте — уже 15,13 рубля за килограмм. Рост 35%.

Чеснок за месяц подорожал на 10%.

Фрукты

Груши в феврале продавались по 5,87 рубля за килограмм, а в марте уже по 8,23 рубля за килограмм. Рост-плюс 28% за месяц.

Виноград в феврале стоил 8,44 рубля за килограмм, а в марте уже 12,31 рубля за килограмм. За месяц подорожал на 31%.

Бананы подорожали на 26%, ягоды на 11%.

Мясо и яйца

Килограмм свинины за месяц подорожал на 1,2%, говядина-на 0,4%, курица — на 0,56%. Как видим, мясная продукция в ценах почти не изменилась, так как она обычно белорусского производства, в отличие от овощей и фруктов.

Яйца подорожали на 1,8%.

Кофе и чай

Чай за месяц подорожал на 5,6%, молотый кофе — на 6,2%, растворимый кофе — на 7,5%, сахар подорожал на 3,9%.

Рыба

Свежая рыба за месяц подорожала на 11%, замороженная и неразобранная рыба — на 5,6%, замороженное филе рыбы — на 6,9%.

Сельдь за месяц подорожала на 10%, другая соленая и копченая рыба — на 19,5%.

«Молочка» и крупа

Эти категории товаров обычно белорусского производства, поэтому цены на них за месяц изменились незначительно. Например, молоко подорожало на 2%, кефир не изменился в цене, сметана подорожала на 1,4%.

Похожая ситуация и с крупой: гречка подорожала на 2,5%, ячневая крупа подешевела на 2%.

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