Ольгу Бритикову снова судили4
- 27.04.2022, 20:48
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Незаконный приговор вынесла судья Зинаида Балаболова.
Председателя независимого профсоюза "Нафтан" Ольгу Бритикову снова судили. На этот раз ее наказали 15 сутками административного ареста за "несанкционированное пикетирование". Дело в среду рассматривал Новополоцкий городской суд (судья — Зинаида Балаболова), сообщает сайт euroradio.fm.
Бритикова уже два месяца за решеткой. Ее задержали 27 февраля на участке для голосования на референдуме. Женщину обвинили в фотографировании бюллетеня. Приговор —15 суток ареста. Однако уже через несколько дней осудили повторно, на этот раз за надписи на куртке "Нет войне!". В третий раз поводом для суда стали листы бумаги с надписями "Нет войне!" на окнах квартиры. Поводом для четвертого суда стал пост "Нет войне!" в Instagram.
Каждый раз Бритиковой назначали наказание в 15 суток административного ареста. Всего она проведет за решеткой 75 суток.
Ольга Бритикова работала начальником отдела реализации нефтепродуктов на "Нафтане". В августе 2020-го она стала активной участницей протестов на предприятии. Когда проходило собрание рабочих с участием тогдашнего главы Комитета государственного контроля Ивана Тертеля (ныне — председатель КГБ), как раз Бритикова озвучила требования к властям.
В конце 2020-го Ольгу Бритикову уволили, в 2021 году она стала руководителем независимого профсоюза на "Нафтане".