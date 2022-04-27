Ольгу Бритикову снова судили 4 27.04.2022, 20:48

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Ольга Бритикова

фото: gazetaby.com

Незаконный приговор вынесла судья Зинаида Балаболова.

Председателя независимого профсоюза "Нафтан" Ольгу Бритикову снова судили. На этот раз ее наказали 15 сутками административного ареста за "несанкционированное пикетирование". Дело в среду рассматривал Новополоцкий городской суд (судья — Зинаида Балаболова), сообщает сайт euroradio.fm.

Бритикова уже два месяца за решеткой. Ее задержали 27 февраля на участке для голосования на референдуме. Женщину обвинили в фотографировании бюллетеня. Приговор —15 суток ареста. Однако уже через несколько дней осудили повторно, на этот раз за надписи на куртке "Нет войне!". В третий раз поводом для суда стали листы бумаги с надписями "Нет войне!" на окнах квартиры. Поводом для четвертого суда стал пост "Нет войне!" в Instagram.

Каждый раз Бритиковой назначали наказание в 15 суток административного ареста. Всего она проведет за решеткой 75 суток.

Ольга Бритикова работала начальником отдела реализации нефтепродуктов на "Нафтане". В августе 2020-го она стала активной участницей протестов на предприятии. Когда проходило собрание рабочих с участием тогдашнего главы Комитета государственного контроля Ивана Тертеля (ныне — председатель КГБ), как раз Бритикова озвучила требования к властям.

В конце 2020-го Ольгу Бритикову уволили, в 2021 году она стала руководителем независимого профсоюза на "Нафтане".

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