закрыть
27 апреля 2022, среда, 22:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россия могла лишиться еще одного корабля

7
  • 27.04.2022, 20:54
  • 14,680
Россия могла лишиться еще одного корабля

Информация уточняется.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о потерях Военно-морского флота РФ во время войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг в Офисе.

Советник Ермака подтвердил потерю Россией минимум восьми кораблей за время войны. Ночью ВМФ РФ, по всей вероятности, потеряли еще одно судно.

"Кораблей (уничтожено в общем – ред.) восемь единиц, но некоторые говорят, что уже девять единиц после сегодняшней ночи. Но эта информация нуждается в уточнении", – заявил Арестович.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

МЗКТ станет костью в горле Лукашенко и Путина
МЗКТ станет костью в горле Лукашенко и Путина Артем Черников
Лига Наций - ООН -?
Лига Наций - ООН -? Андрей Санников
Дело врачей в стране замполитов
Дело врачей в стране замполитов Ирина Халип
Проклятая неопределенность
Проклятая неопределенность Аркадий Бабченко