Россия могла лишиться еще одного корабля

Россия могла лишиться еще одного корабля7
- 27.04.2022, 20:54
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Информация уточняется.
Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о потерях Военно-морского флота РФ во время войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг в Офисе.
Советник Ермака подтвердил потерю Россией минимум восьми кораблей за время войны. Ночью ВМФ РФ, по всей вероятности, потеряли еще одно судно.
"Кораблей (уничтожено в общем – ред.) восемь единиц, но некоторые говорят, что уже девять единиц после сегодняшней ночи. Но эта информация нуждается в уточнении", – заявил Арестович.