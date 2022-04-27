Что может случиться, если ваш паспорт попадет не в те руки 3 27.04.2022, 21:17

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Документ лучше не терять.

Всегда говорят, что нужно беречь паспорт. Мол, его утеря принесет много хлопот, особенно если документ окажется в руках у мошенников. Скажите, а что может произойти, если я потеряю личный документ? Неужели кто-то сможет оформить на меня кредит или рассрочку без моего присутствия? На эти вопросы читателя ответил aif.by.

Если украли

Как информирует Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты, если реальный паспорт (например, из-за кражи или утери) оказался в руках мошенника, то такой исход событий возможен.

Например, из-за невнимательности сотрудника какой-либо компании мошенник с помощью чужого документа может:

- оформить от имени владельца паспорта кредит в банке или рассрочку при покупке товаров, а погашать задолженность вместе с процентами и штрафами после придется владельцу документа;

- зарегистрировать фирму-однодневку и осуществлять через нее незаконные операции;

- взять напрокат различные вещи без возврата;

- создать поддельный паспорт путем переклейки фото.

Реальная история

23-летняя гомельчанка Кристина лично столкнулась с ситуацией, когда ее паспортные данные были использованы не по назначению.

«Это случилось два года назад. Моя несовершеннолетняя знакомая попросила у меня паспорт. Она хотела сходить в клуб, но так как ей не было 18 лет, то в заведение ее бы не пустили. Поэтому я дала свой документ. На следующий день знакомая паспорт мне не вернула, сославшись на занятость. Еще через день сказала, что ей срочно нужны были деньги, поэтому она заложила свою цепочку в ломбард, предъявив мой паспорт. Пришлось жестко настаивать на возврате, - вспоминает девушка. – Прошло где-то полгода с того случая. И тут на мое имя приходит письмо от лизинговой компании, в котором сказано, что у меня задолженность по кредиту в размере около 1000 бел. руб. Я позвонила знакомой. Та призналась, что оформила кредит на мой паспорт, пообещала все выплатить. Однако я все равно обратилась в милицию. Спустя продолжительное время дело разрешилось, но моя кредитная история была уже испорчена. Как итог: менее года назад все магазины по продаже техники отказали мне в рассрочке при покупке мобильного телефона».

Цифровой риск

Аферы с фотографиями паспорта тоже нередки. Поэтому всегда нужно быть внимательным при передаче или пересылке личных данных. Даже если вы отправляете их в виде фото надежному человеку: своему родственнику или другу. Увы, нет никакой гарантии, что ваша переписка не попадется на глаза мошеннику. Что уж говорить о том, когда вы сами отправляете по Сети свои паспортные данные незнакомцу.

Нередко мошенники получают доступ к паспортным данным, притворяясь работодателями. Размещают в Интернете объявления и приглашают на работу без собеседования, даже не требуя резюме. Единственное условие – прислать фото паспорта, которое якобы нужно для оформления сотрудника в штат. Поэтому, если вам поступило такое предложение и работодатель отказывается от личной встречи, сразу прекращайте переписку и блокируйте контакт.

Как предупреждает юрист Диана Грядовкина, злоумышленники могут использовать данные паспорта для открытия электронных кошельков. Также могут оформить покупку в кредит: в интернет-магазинах есть возможность сделать это дистанционно. Достаточно отправить фото паспорта и «привязать» к нему номер телефона. Еще в качестве примера возможного мошенничества можно упомянуть регистрацию по данным паспорта в букмекерских конторах и онлайн-казино.

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