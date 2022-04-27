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Украинские воины освободили населенный пункт и взяли в плен нескольких оккупантов

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  • 27.04.2022, 21:37
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Украинские воины освободили населенный пункт и взяли в плен нескольких оккупантов

Фотофакт.

Воины 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев освободили населенный пункт в зоне своей ответственности и захватили в плен нескольких оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.

В сообщении отмечается: "Еще одно освобожденное от захватчиков село. Наши бойцы 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев продолжают оттеснять оккупантов с украинской земли в своей зоне ответственности.

Кроме возвращения территорий, пополнили и количество обменного фонда.

Бойцы говорят, что, несмотря на желание поступить с ними так, как они с нашими гражданскими, обращились с пленными в соответствии со всеми международными конвенциями. Как и принято в цивилизованной стране".

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