На востоке Украины за день уничтожили 75 оккупантов

На востоке Украины за день уничтожили 75 оккупантов1
- 27.04.2022, 21:52
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Бои все еще продолжаются.
ОТГ "Схид" сообщает об уничтожении 75 оккупантов. Бои продолжаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическая группировка "Восток".
В течение суток, 27 апреля, в районе оперативно-тактической группировки "Схид" российские фашистские войска совершили 3 атаки, продолжаются бои.
"Украинские защитники уничтожили: личного состава - 75, БМП - 1, АТ - 2, БПЛА - 2", - сообщили в командовании.