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На востоке Украины за день уничтожили 75 оккупантов

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  • 27.04.2022, 21:52
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На востоке Украины за день уничтожили 75 оккупантов

Бои все еще продолжаются.

ОТГ "Схид" сообщает об уничтожении 75 оккупантов. Бои продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическая группировка "Восток".

В течение суток, 27 апреля, в районе оперативно-тактической группировки "Схид" российские фашистские войска совершили 3 атаки, продолжаются бои.

"Украинские защитники уничтожили: личного состава - 75, БМП - 1, АТ - 2, БПЛА - 2", - сообщили в командовании.

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