«Все казахи ждут победу Украины над Россией! И этот день победы Украины мы будем отмечать» 1 27.04.2022, 22:01

1,446

В Казахстане ответили на угрозы кремлевского пропагандиста Кеосаяна.

Гражданский активист Казахстана Арман Шураев в ответ кремлевскому пропагандисту Кеосаяну заявил, что все казахи поддерживают Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, МИД Казахстана раскритиковало выступление супруга пропагандистки Симонян Кеосаяна, что казахстанцам следует "внимательно взглянуть на Украину", а российским ответственным лицам "пересмотреть уровень взаимоотношений".

"Считаю, он будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан", - отметил пресс-секретарь МИД Казахстана.

Также против пропагандиста выступили публичные активисты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».