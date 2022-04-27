«Все казахи ждут победу Украины над Россией! И этот день победы Украины мы будем отмечать»1
- 27.04.2022, 22:01
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В Казахстане ответили на угрозы кремлевского пропагандиста Кеосаяна.
Гражданский активист Казахстана Арман Шураев в ответ кремлевскому пропагандисту Кеосаяну заявил, что все казахи поддерживают Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, МИД Казахстана раскритиковало выступление супруга пропагандистки Симонян Кеосаяна, что казахстанцам следует "внимательно взглянуть на Украину", а российским ответственным лицам "пересмотреть уровень взаимоотношений".
"Считаю, он будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан", - отметил пресс-секретарь МИД Казахстана.
Также против пропагандиста выступили публичные активисты.