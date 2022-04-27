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ВСУ на Харьковщине взяли в плен пятерых российских оккупантов

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  • 27.04.2022, 22:20
  • 6,298
ВСУ на Харьковщине взяли в плен пятерых российских оккупантов

Фотофакт.

Бойцы Вооруженных Сил Харьковской области взяли в плен пятерых оккупантов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Задержанные захватчики дезориентированы и деморализованы. Сейчас они дают показания о преступлениях своего командования.

Оккупанты жалуются на истощение из-за больших потерь, длительного участия в боевых действиях, плохого обеспечения и безразличного отношения командиров к их жизни", - говорится в сообщении.

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