ВСУ на Харьковщине взяли в плен пятерых российских оккупантов

ВСУ на Харьковщине взяли в плен пятерых российских оккупантов5
- 27.04.2022, 22:20
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Фотофакт.
Бойцы Вооруженных Сил Харьковской области взяли в плен пятерых оккупантов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Задержанные захватчики дезориентированы и деморализованы. Сейчас они дают показания о преступлениях своего командования.
Оккупанты жалуются на истощение из-за больших потерь, длительного участия в боевых действиях, плохого обеспечения и безразличного отношения командиров к их жизни", - говорится в сообщении.