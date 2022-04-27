Германия больше не считает РФ надежным партнером в поставках газа 7 27.04.2022, 22:23

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На Россию нельзя полагаться в долгосрочном плане, заявили в правительстве Германии.

Федеральное правительство Германии больше не считает Россию заслуживающим доверия партнером в свете прекращения поставок газа Болгарии и Польше. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта.

Позиция Москвы вновь показывает, что на Россию нельзя полагаться в долгосрочном плане, заявил Хебештрайт.

Заявление представителя немецкого правительства прозвучало после прекращения поставок Газпромом в Польшу и Болгарию из-за отказа этих стран платить за газ в рублях.

По словам Хебештрайта, на повестке дня стоят усилия официального Берлина по уменьшению зависимости от поставок российского газа.

"Чем скорее это произойдет – тем лучше", – цитирует DW представителя правительства.

Германия будет оплачивать поставки газа из РФ в евро трансферами "Газпромбанку", подтвердил Хебештрайт. Российский банк сам должен конвертировать эту валюту в рубли.

Германии уже удалось существенно снизить зависимость от российского газа, заявил министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

В 2021 году этот показатель составлял 55%, однако к настоящему моменту упал до 35%. Ранее министр отмечал, что в течение восьми недель после начала Россией войны в Украине Берлин сумел снизить долю импортируемой из РФ нефти с 35% до 12%.

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