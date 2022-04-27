Премьер Словакии призывает отменить пошлины на экспорт из Украины в ЕС
- 27.04.2022, 22:27
Не на год, а навсегда.
Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер призвал навсегда отменить импортные пошлины на весь украинский экспорт в страны Европейского Союза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Эдуард Гегер.
"Искренне приветствуем и поддерживаем сегодняшнее предложение Валдиса Домбровскиса свести тарифы на импорт из Украины в ЕС к нулю на один год. Это также один из элементов плана Словакии для Украины, которым я поделился на саммите в Версале. Только не на 1 год, а навсегда" - написал Гегер в Twitter.