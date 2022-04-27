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На Донбассе отбиты шесть атак врага

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  • 27.04.2022, 22:38
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На Донбассе отбиты шесть атак врага

Уничтожены пять танков, 21 единица бронетехники, три беспилотника.

В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают отражать атаки врага.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "В течение текущих суток, 27 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 6 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 5 танков, одну артиллерийскую систему, 21 единицу бронированной техники, одну боевую бронированную машину, один автомобиль и одну зенитную установку.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10". Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

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