Финляндия не будет платить за газ рублями 1 27.04.2022, 22:53

1,416

Рублевые платежи являются нарушением контракта.

Финляндия приняла решение, не соглашаться на диктуемые Россией условия о рублевых платежах за поставки газа. Об этом изданию Helsingin Sanomat сообщила министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен.

«Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не согласится на рублевые платежи. Решение было принято еще в начале апреля», — заявила она.

По ее словам, решение основано на заключении Европейской комиссии, что рублевые платежи являются нарушением контракта.

«Речь также идет о попытке России разделить Европу и управлять ею, — подчеркнула министр. — Мы не согласимся на рублевые платежи, это может быть расценено как российский шантаж и часть геополитических амбиций России».

Напомним, с 27 апреля «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию, так как они не оплатили поставки в российских рублях. Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к российской компании, утверждает, что четыре европейских покупателя заплатили «Газпрому» рублями. Австрия опровергает рублевую оплату газа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».