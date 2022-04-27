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Командующий Объединенных сил ВСУ получил звание Героя Украины

  • 27.04.2022, 23:04
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Командующий Объединенных сил ВСУ получил звание Героя Украины
Сергей Наев

Президент Украины подписал указ.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командующему Объединенных сил ВСУ Сергею Наеву. Об этом он сказал в вечернем обращении 27 апреля, видео которого опубликовал Офис президента Украины.

"Звание Героя Украины присвоено генерал-лейтенанту Наеву Сергею Ивановичу, командующему Объединенных сил Вооруженных сил Украины", – сказал президент.

Он также сообщил, что подписал сегодня указы о награждении государственными наградами 173 военнослужащих ВСУ.

"Вечная слава каждому и каждой, кто встал на защиту нашего государства! Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину!" – сказал Зеленский.

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