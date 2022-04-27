Командующий Объединенных сил ВСУ получил звание Героя Украины
- 27.04.2022, 23:04
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Президент Украины подписал указ.
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командующему Объединенных сил ВСУ Сергею Наеву. Об этом он сказал в вечернем обращении 27 апреля, видео которого опубликовал Офис президента Украины.
"Звание Героя Украины присвоено генерал-лейтенанту Наеву Сергею Ивановичу, командующему Объединенных сил Вооруженных сил Украины", – сказал президент.
Он также сообщил, что подписал сегодня указы о награждении государственными наградами 173 военнослужащих ВСУ.
"Вечная слава каждому и каждой, кто встал на защиту нашего государства! Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину!" – сказал Зеленский.