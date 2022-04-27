Города и регионы ЕС помогут восстановить своих побратимов в Украине 27.04.2022, 23:30

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Getty Images

Об этом заявила президент Еврокомиссии.

Европейский Союз должен мобилизовать свои ресурсы для восстановления Украины, включая сотрудничество на местном и региональном уровнях. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в обращении, сообщает Интерфакс-Украина.

"Поэтому я всем сердцем поддерживаю предложение президента Зеленского о привлечении на основе партнерства городов и регионов Европейского союза к этим усилиям по восстановлению", — сказала Ляйен.

По ее словам, европейские города и регионы могут поделиться с Украиной собственным опытом организации повседневной жизни жителей.

"Сила Европы основана на том, что наши граждане неустанно работают над улучшением повседневной жизни и улучшением будущего наших детей в городах, поселках, деревнях и районах. Наши города и регионы обладают опытом и знаниями в области восстановления и управления повседневной жизнью горожан. И мы хотим поделиться этим опытом с вами", — отметила президент ЕК.

Она добавила, что сотрудничество на всех местных и региональных уровнях позволит ускорить восстановление государства, а также заявила о намерении расширить количество побратимов между ЕС и Украиной.

"Мы экспоненциально расширим количество городов-побратимов и регионов-побратимов между нашими двумя народами. Вы можете рассчитывать на огромную солидарность граждан Европы в поддержку Украины. И я знаю, что мы также можем рассчитывать на Комитет регионов ЕС, который активно связывает наши местные и региональные сети в Европейском союзе с их украинскими коллегами", — сообщила Ляйен.

Президент Еврокомиссии подытожила: "Мы поможем вам восстановить вашу страну и пройдем вместе с вами по вашему европейскому пути".

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