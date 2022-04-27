США изучают возможность объявить Россию спонсором терроризма

США изучают возможность объявить Россию спонсором терроризма1
- 27.04.2022, 23:40
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Об этом сообщил госсекретарь США.
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США изучают возможность включения РФ в свой список стран-спонсоров терроризма. Решение может быть принято в связи с войной против Украины.
Об этом сообщает CNBC.
Блинкен уверен, что Россия терроризирует украинское население.
"Я не сомневаюсь, сенатор, что россияне терроризируют украинский народ", - заявил глава американской дипломатии на слушаниях в Сенате США.