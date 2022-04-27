Украинцы уничтожили три танка врага
- 27.04.2022, 23:54
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Видеофакт.
Командование Сил специальных операций обнародовало кадры, на которых воины ССО корректируют огонь нашей артиллерии, вследствие чего уничтожаются три танка и выводится из строя 1 БМП врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео обнародовано в официальном фейсбуке Командования ССО.
В сообщении отмечается: "За кадром этого видео – искусная и непростая работа группы ССО Украины.
Ведь именно в тот момент, когда наши операторы корректировали огонь украинской артиллерии, сами они находились под обстрелом российских артиллеристов.
Результатом совместной работы воинов ССО и артиллерии из состава Сил обороны Украины стали три уничтоженных танка оккупантов и выведенная из строя БМП противника".