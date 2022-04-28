Палачи из Богдановки: появились имена и фото оккупантов, которые издевались над украинцами под Киевом 6 28.04.2022, 7:35

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Рашисты не остановились даже перед священнослужителем.

Журналисты установили личности двух оккупантов из 15-й отдельной мотострелковой бригады, которые пытали украинцев в селе Богдановка Броварского района.

Журналистка "Схем" Наталья Седлецка на своей страничке в Facebook сообщила, что два палача в погонах издевались над местным священнослужителем, заставляли его раздеваться на людях.

"Эти же российские военные пытали пленного украинца, которого после жестокого избиения держали в подвале несколько дней без еды и воды. Мы установили личности этих двух россиян", - рассказала она

По данным расследователей ими было Александр "Металл" Васильев (слева) и Алексей "Шмель" Булгаков (справа). Один майор, другой капитан. 15-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада. Оба родом из Самары.

Сегодня украинские правоохранители официально объявили "палачам из Богдановки" Васильеву и Булгакову подозрение в "нарушении законов и обычаев войны", сообщила журналистка.

Отметим, что после освобождения Бучи, Гостомеля, Ирпеня и других украинских населенных пунктов от россиян открылись страшные зверства, которые совершали там российские захватчики за время оккупации. Там обнаружили много тел мирных жителей, часть из которых не просто убили, а замучили. Дома и прочая инфраструктура вокруг просто разрушены.

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