Генерал назвал «задачу №1» для Путина в Украине 7 28.04.2022, 7:39

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Враг проводит разведки боем.

Российские оккупанты сейчас стремятся захватить Мариуполь, после чего перебросить силы оттуда на направления Донецкой и Луганской областей, чтобы наступать дальше, в том числе, на юг.

Такое мнение озвучил "Апострофу" генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010) Николай Маломуж.

По его словам, сейчас враг концентрирует основные силы, проводит предварительные разведывательные атаки и разведки боем.

"На отдельных направлениях Донецкой и Луганской областей идут прорывные атаки там, где считается, что может быть пробита система обороны Украины. Но концентрация основных войск, я думаю, еще впереди. Это будет концентрация войск, идущих и через территорию России, через Донецк и Луганск, и уже на севере и в Белгороде формируются новые форматы вооруженных сил. Это и те, которые перешли из Киевской, Черниговской и Сумской областей, и новые резервы, которые подтягиваются не только из южного и центрального федерального округов российской федерации, но и из Дальнего Востока, с Урала. Мы видим, что идет формат по нарастающей", - рассказал генерал.

"Задача №1" для Путина сейчас - это Мариуполь, поскольку это символ стойкости украинских воинов, отмечает Маломуж.

"Может, Путин и говорил не штурмовать "Азовсталь", но идет бомбардировка, идут постоянные атаки. Задача перед военными России - захватить Мариуполь, а затем перебросить оттуда основные силы на направления Донецкой и Луганской областей, чтобы эффективно проводить наступательные операции. С другой стороны, не нужно забывать о Изюмском направлении, которое сегодня чрезвычайно важно для проведения "специальных операций" агрессора по окружению Вооруженных сил Украины, проведению атак с флангов. И, разумеется, это юг Украины, где сегодня у врага значительные потери", - предполагает он.

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