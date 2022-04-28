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ВСУ с помощью дронов уничтожили боевые бронемашины врага

  • 28.04.2022, 7:48
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ВСУ с помощью дронов уничтожили боевые бронемашины врага

Появились подробности атаки 59-й мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Вооруженные силы Украины с помощью дронов уничтожили две вражеские боевые бронемашины.

ББМ противника с помощью боеприпасов, которые были сброшены с дронов, уничтожила 59 отдельная мотопехотная бригада им. Якова Гандзюка.

На странице бригады в Facebook говорится, что вражеская техника была уничтожена на протяжении пасхальных дней (в этом году православную Пасху отмечали 24 апреля).

"…благодатный огонь сошел на два орковских танка, две бронированные машины десанта, три минометных расчета, две артиллерийские установки, а также - около двух десятков живой (еще на тот момент) силы", - отмечается в сообщении.

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