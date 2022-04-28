Стало известно, в какие дни в белорусских регионах ограничат продажу алкоголя 28.04.2022, 7:50

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И это не только на выпускные и «последние звонки».

В Пружанском, Лепельском и Новогрудском районах определили даты, когда будет ограничена продажа спиртного. Соответствующие постановления опубликованы на Национальном правовом интернет портале, передает zerkalo.io.

Так в Новогрудском районе Гродненской области спиртное не будут продавать 10 июня в связи с проведением в этот день выпускных вечеров в школах.

В Лепельском районе Витебской области, кроме 10 июня, алкоголь будет запрещен к продаже еще и 30 мая (праздник «Последний звонок») и 1 сентября (День знаний).

Самый внушительный список дней и часов трезвости в Пружанском районе Брестской области. Продажа спиртного будет запрещена:

с 08.00 до 17.00 15 мая; с 00.00 до 08.00 11 июня; с 08.00 до 17.00 11 июля и с 08.00 до 17.00 15 декабря — в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними;

30 мая — «Последний звонок»;

с 08.00 до 24.00 10 июня — в связи с проведением выпускных вечеров;

1 сентября — День знаний.

Везде ограничения не распространяются на продажу алкогольных напитков розничными торговыми объектами для проведения ритуальных обрядов, свадебных и юбилейных торжеств и объектами общественного питания в розлив.

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