Бывший гендиректор «Роснано» Чубайс находится в Италии и не планирует возвращаться в Россию 28.04.2022, 7:53

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Анатолий Чубайс

Политик покинул РФ на частном самолете.

Бывший гендиректор «Роснано» и экс-спецпредставитель президента России по устойчивому развитию Анатолий Чубайс находится в Италии и не планирует возвращаться в Россию для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о краже у него имущества на 70 млн рублей (почти 100 тысяч долларов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении политика.

Чубайс покинул Россию на частном самолете. Он вылетел в Турцию, а затем — в Европу. Сейчас он находится в Италии.

По словам источника ТАСС, Чубайс не планирует возвращаться в Россию для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о краже у него имущества.

Официальные представители Чубайса отказались комментировать ТАСС информацию о местонахождении экс-главы «Роснано».

Чубайс — один из немногих экономических реформаторов 1990-х годов, которые остались в путинском правительстве и поддерживали тесные связи с западными чиновниками.

При Путине он занимал руководящие посты в крупных государственных компаниях — РАО «ЕЭС России» и «Роснано», пока в декабре прошлого года российский президент не назначил его своим спецпредставителем по связям с международными организациями для достижения устойчивого развития.

В конце марта 2022 года он уволился с должности спецпредставителя и уехал из России, предположительно, из-за несогласия с войной в Украине.

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