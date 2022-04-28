Бывший гендиректор «Роснано» Чубайс находится в Италии и не планирует возвращаться в Россию
- 28.04.2022, 7:53
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Политик покинул РФ на частном самолете.
Бывший гендиректор «Роснано» и экс-спецпредставитель президента России по устойчивому развитию Анатолий Чубайс находится в Италии и не планирует возвращаться в Россию для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о краже у него имущества на 70 млн рублей (почти 100 тысяч долларов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении политика.
Чубайс покинул Россию на частном самолете. Он вылетел в Турцию, а затем — в Европу. Сейчас он находится в Италии.
По словам источника ТАСС, Чубайс не планирует возвращаться в Россию для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о краже у него имущества.
Официальные представители Чубайса отказались комментировать ТАСС информацию о местонахождении экс-главы «Роснано».
Чубайс — один из немногих экономических реформаторов 1990-х годов, которые остались в путинском правительстве и поддерживали тесные связи с западными чиновниками.
При Путине он занимал руководящие посты в крупных государственных компаниях — РАО «ЕЭС России» и «Роснано», пока в декабре прошлого года российский президент не назначил его своим спецпредставителем по связям с международными организациями для достижения устойчивого развития.
В конце марта 2022 года он уволился с должности спецпредставителя и уехал из России, предположительно, из-за несогласия с войной в Украине.