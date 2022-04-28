Парламент Канады официально признал действия РФ в Украине геноцидом 2 28.04.2022, 7:56

Решение принято единогласно.

Канадские законодатели на голосовании единогласным решением признали российские атаки в Украине геноцидом.

Об этом сообщает канадский канал CTV News.

Голосование было инициировано после того, как член парламента Хизер Макферсон представила ходатайство о признании Палатой представителей того, что "Российская Федерация совершает акты геноцида против украинского народа".

Члены канадского парламента в среду также заявили о "достаточных доказательствах систематических и массовых военных преступлений против человечества", совершаемых в Украине ВС РФ под руководством президента страны Владимира Путина и других членов Госдумы.

Как говорится в ходатайстве Палаты общин Канады, военные преступления России включают:

массовые зверства,

систематические случаи преднамеренных убийств украинских мирных жителей,

осквернение трупов,

насильственное перемещение украинских детей,

пытки,

физический вред,

психический вред,

изнасилование.

Перед этим премьер-министр Канады Джастин Трюдо охарактеризовал действия РФ во время вторжения в Украину и ее способы ведения войны термином "геноцид".

Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы полностью поддержала расследование преступлений России против человечности и геноцида в Украине.

Напомним, в апреле президент США Джо Байден назвал Владимира Путина диктатором, устроившим геноцид в Украине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».