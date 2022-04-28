Парламент Канады официально признал действия РФ в Украине геноцидом

Парламент Канады официально признал действия РФ в Украине геноцидом2
- 28.04.2022, 7:56
Решение принято единогласно.
Канадские законодатели на голосовании единогласным решением признали российские атаки в Украине геноцидом.
Об этом сообщает канадский канал CTV News.
Голосование было инициировано после того, как член парламента Хизер Макферсон представила ходатайство о признании Палатой представителей того, что "Российская Федерация совершает акты геноцида против украинского народа".
Члены канадского парламента в среду также заявили о "достаточных доказательствах систематических и массовых военных преступлений против человечества", совершаемых в Украине ВС РФ под руководством президента страны Владимира Путина и других членов Госдумы.
Как говорится в ходатайстве Палаты общин Канады, военные преступления России включают:
массовые зверства,
систематические случаи преднамеренных убийств украинских мирных жителей,
осквернение трупов,
насильственное перемещение украинских детей,
пытки,
физический вред,
психический вред,
изнасилование.
Перед этим премьер-министр Канады Джастин Трюдо охарактеризовал действия РФ во время вторжения в Украину и ее способы ведения войны термином "геноцид".
Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы полностью поддержала расследование преступлений России против человечности и геноцида в Украине.
Напомним, в апреле президент США Джо Байден назвал Владимира Путина диктатором, устроившим геноцид в Украине.