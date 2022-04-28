«В СССР их бы расстреляли за такую войну» 28.04.2022, 8:00

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Алексей Арестович

Арестович рассказал о позоре армии Путина под Харьковом.

Российские войска до сих пор пытаются захватить украинские города, однако особых успехов не имеют. Вместо 200 километров они продвинулись лишь на 15 в Изюмском направлении.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире ютуб-канала "ФЕЙГИН LIVE" отметил, что в советское время их бы расстреляли за такое ведение войны.

Арестович напомнил, что оккупанты за 20 дней продвинулись всего на 15 – 17 километров - русские войска немного продвинулись от Изюма до Краматорска и Славянска и заняли 20 квадратных километров. Однако из-за этого не следует паниковать, ведь такое продвижение не свидетельствует об успехе захватчиков.

Советник главы ОП напомнил советские нормы ведения боевых действий. Армейская операция имеет длительность примерно 20 суток, когда ее проводит армия численностью 50 – 80 тысяч. Темпы продвижения за это время должны составлять 200 – 250 километров.

"То есть за 20 суток они должны были пройти 250 километров в глубину, если это успешная операция. Ну, возьмем ее за единицу анализа", – добавил Арестович.

Он отметил, что оккупанты проводят такую военную операцию на Изюмском направлении с 4 апреля.

"За это время они продвинулись на 12 – 17 км. В Советском союзе их бы расстреляли за такую войну. Это совершенно неуспешная операция", – подчеркнул советник главы ОП.

Низкие темпы продвижения оккупантов показывают их провал, отметил советник главы ОП. Ведь враги не выполняют цели своей "операции", которые стоят перед ними, – ни военной, ни политической.

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