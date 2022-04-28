Литва предложила американскому бизнесу покинуть Беларусь 1 28.04.2022, 8:04

Вильнюс предлагает ему переезжать на свою территорию.

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте, продолжая свой визит в Вашингтон, встретилась с представителями Американо-литовского совета по бизнесу и с руководством Экспортно-импортного банка США и обсудила с ними необходимость расширения экономического сотрудничества между странами и развитие инвестиций, сообщает пресс-служба министерства.

По словам министра, потенциал сотрудничества между Литвой и США еще не используется в полной мере, поэтому важно его дальнейшее развитие, особенно за счет двусторонней торговли и инвестиций. Также, учитывая геополитический контекст, министр предложила американским инвесторам перенести свой развивающийся бизнес из России и Беларуси на территорию Литовской Республики.

«Учитывая ситуацию в Украине и другие геополитические вызовы, крайне важно и дальше углублять литовско-американские экономические связи, привлекать инвестиции и, таким образом, помогать нашему бизнесу переориентироваться, перестроить цепочки поставок и переходить к гораздо более стабильным и надежным западным партнерам и рынкам», — заявила Скайсте.

По данным министерства, американские инвестиции могут быть направлены в стратегически важные отрасли — от энергетики до областей с высокой добавленной стоимостью, таких как биотехнологии или информационные технологии.

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