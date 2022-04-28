Физик рассказал, как люди могут путешествовать во времени 14 28.04.2022, 8:10

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Перемещение возможно исключительно в параллельные временные линии.

Ученый Барак Шошани из Института теоретической физики в канадском Ватерлоо уверен в том, что люди без проблем могут путешествовать во времени. При этом перемещение возможно исключительно в параллельные временные линии.

Об этом сообщает SciPost Physics Lecture Notes.

Физик отмечает, что существует две проблемы, которые могут возникнуть во время путешествий во времени. Первая ситуация – это для работы машины времени нужно использовать материю, имеющую отрицательную энергию. Вторая проблема – необходимо что-то сделать с возникающим парадоксом непротиворечивости.

Смысл данного парадокса заключается в том, что когда произойдет то или иное событие, которое изменит прошлое, присутствует изменение, которое в свою очередь может предотвратить событие.

Если говорить о первой проблеме, то в теории подобная материя вполне может быть создана, но в минимальном количестве. Одновременно с этим полностью отсутствуют доказательства того, что нельзя получить достаточное количество материи с отрицательной энергией, которая использовалась бы для путешествий людей во времени.

Дальше вопросы возникают и относительно ситуации с парадоксами. Некоторые моменты остаются непонятными. Дело в том, что нет возможности их создать, ведь это понятие является теоретическим и говорит о том, что теория несостоятельная и событие все же не может произойти в реальности. Парадоксы путешественника во времени могут подразумевать под собой то, что путешествие такого типа невозможно само по себе.

Шошани показал, что есть парадоксы, которые нереально разрешить, но если предположить, что существует огромное количество параллельных временных линий, то решение находится. Когда человек путешествует во времени, то он оказывается в прошлом, но при этом попадает в другую временную линию, где он может делать совершенно все, что хочет и это не будет влиять на изначальную временную линию.

На сегодняшний день ученый вместе со своими студентами занимается разработкой теории путешествий во времени, которая была бы полностью совместима с предложенной ранее теорией относительности.

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