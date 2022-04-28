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Россию выгнали из Всемирной туристической организации

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  • 28.04.2022, 8:20
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Россию выгнали из Всемирной туристической организации

«За» проголосовали 40 стран, «против» – 11.

Россию выгнали из Всемирной туристической организации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в Telegram.

Отмечается, что сегодня на Генеральной ассамблее ВТО ООН большинством голосов было приостановлено членство России во Всемирной туристической организации.

"Благодарен всем государствам, поддержавшим изгнание России. Благодаря этому решению туристическая отрасль России будет отброшена в развитии на десятилетия в прошлое", - отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В пресс-службе также добавили, что "за" исключение России проголосовали 40 стран, "против" – 11.

"Против" этого решения выступили гораздо меньше стран: Сирия, Беларусь, Казахстан, Никарагуа, Зимбабве, Алжир, Босния и Герцеговина, Северная Корея, Китай и Египет.

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