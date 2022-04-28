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В российском Белгороде снова раздались взрывы

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  • 28.04.2022, 8:26
  • 25,486
В российском Белгороде снова раздались взрывы
иллюстрационное фото

Первые два из них прогремели около полуночи.

Над российским Белгородом сработала противовоздушная оборона. Были слышны три взрыва.

Об этом пишет nv.ua.

Отмечается, что сначала прогремели два взрыва около полуночи. Через два часа был слышен еще один взрыв на юге Белгорода. Пишут, что сработало ПВО.

На фоне взрывов на нефтебазах и складах с боеприпасами в приграничных с Украиной областях РФ российские власти решили привести в порядок все бомбоубежища на юге страны.

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