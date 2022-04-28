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Витебская область на несколько дней отменила лимит на вывоз продуктов

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  • 28.04.2022, 8:34
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Витебская область на несколько дней отменила лимит на вывоз продуктов

В какие дни можно будет вывезти «запрещенку»?

Введенные ранее ограничения на вывоз из Беларуси ряда продуктов не будут действовать для физлиц, выезжающих из Витебской области в Литву и Латвию в выходные и праздничные дни в период до 15 мая 2022 года. Об этом сообщается в решении Витебского облисполкома, которые было опубликовано 28 апреля на Национальном правовом портале.

Ограничения не распространяются в случаях вывоза товаров для личного пользования. Решение вступает в силу с 29 апреля.

Напомним, постановлением Совмина от 12 апреля 2022 года № 224 «О мерах по защите внутреннего рынка» были введены ограничения на вывоз круп, пшеничной муки, макарон, растительного масла, сахара, соли и консервов.

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