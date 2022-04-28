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Над морем возле Одессы украинские ПВО сбили беспилотник-шпион

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  • 28.04.2022, 8:44
  • 2,540
Над морем возле Одессы украинские ПВО сбили беспилотник-шпион

В городе были слышны звуки взрывов.

В среду, 27 апреля, в сети сообщили, что в Одессе были слышны звуки взрывов, но воздушная тревога не была объявлена.

В Telegram появилась информация, что в областном центре сработала противовоздушная оборона, однако не было подробностей.

Позже стало известно, что вблизи Одессы над морем силы ПВО сбили вражеский беспилотник-шпион. Об инциденте журналистам сообщили в пресс-центре Сил охраны и обороны юга Украины.

Отмечается, что враг продолжает воздушную разведку с целью дальнейшего нанесения ракетных ударов.

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