Над морем возле Одессы украинские ПВО сбили беспилотник-шпион

Над морем возле Одессы украинские ПВО сбили беспилотник-шпион1
- 28.04.2022, 8:44
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В городе были слышны звуки взрывов.
В среду, 27 апреля, в сети сообщили, что в Одессе были слышны звуки взрывов, но воздушная тревога не была объявлена.
В Telegram появилась информация, что в областном центре сработала противовоздушная оборона, однако не было подробностей.
Позже стало известно, что вблизи Одессы над морем силы ПВО сбили вражеский беспилотник-шпион. Об инциденте журналистам сообщили в пресс-центре Сил охраны и обороны юга Украины.
Отмечается, что враг продолжает воздушную разведку с целью дальнейшего нанесения ракетных ударов.