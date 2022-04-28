Генерал армии озвучил три возможных сценария войны в Украине 2 28.04.2022, 9:10

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Полностью Украину устраивает только один из них.

Высшее руководство России может прибегнуть к нескольким возможным сценариям развития военных действий в Украине.

Генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж рассказал, что таких вариантов есть три, пишет «Апостроф».

Так, при первом: на каком-то этапе, когда президент РФ Владимир Путин еще не до конца проиграл, он будет идти на переговорный процесс и попытается закрепить какую-нибудь видимость победы. Однако при освобождении украинских территорий, ведь Украина однозначно не согласится ни на какие другие сценарии и с гарантиями безопасности от государств-партнеров.

По второму сценарию, который будет самым сложным и наихудшим, Путин вообще потеряет перспективу и договоренности, будет идти в атаку, бросая последние военные резервы.

По третьему сценарию развития событий, у президента РФ возникнут проблемы с его окружением. Такое развитие не гарантировано, но возможно, ведь Путин ведет и российское общество, и имеющуюся у него элиту на большой крах и ответственность: юридическую, а то и физическую.

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