В захваченном Херсоне прогремели взрывы и отключилось российское телевидение 6 28.04.2022, 9:18

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Взрывов было так много, что жители города не смогли их подсчитать.

В захваченном РФ Херсоне произошли взрывы, после чего начался пожар, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на местных жителей.

Как отмечает УП, взрывов было так много, что жители города не смогли их подсчитать. В результате, начался пожар.

«Что-то горит в городе», — рассказал собеседник УП.

На одном из видео, опубликованном в Сети, можно увидеть, что в городе перестало работать российское телевидение.

⚡️В Херсоне после взрывов в районе телебашни перестали работать телеканалы рф.#Херсон pic.twitter.com/fWg7GV2upQ — UKRAINE 🇺🇦 (@ukr_insider) April 27, 2022

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