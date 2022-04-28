В захваченном Херсоне прогремели взрывы и отключилось российское телевидение

В захваченном Херсоне прогремели взрывы и отключилось российское телевидение6
- 28.04.2022, 9:18
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Взрывов было так много, что жители города не смогли их подсчитать.
В захваченном РФ Херсоне произошли взрывы, после чего начался пожар, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на местных жителей.
Как отмечает УП, взрывов было так много, что жители города не смогли их подсчитать. В результате, начался пожар.
#Херсон— CoffeeMen (@CoffeeMen3) April 27, 2022
Гучно блт 🤦🏻♂️🤬 pic.twitter.com/IMjfpKpAHu
«Что-то горит в городе», — рассказал собеседник УП.
На одном из видео, опубликованном в Сети, можно увидеть, что в городе перестало работать российское телевидение.
⚡️В Херсоне после взрывов в районе телебашни перестали работать телеканалы рф.#Херсон pic.twitter.com/fWg7GV2upQ— UKRAINE 🇺🇦 (@ukr_insider) April 27, 2022