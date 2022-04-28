Выпуск легковых автомобилей в РФ в марте рухнул на 72%9
- 28.04.2022, 9:20
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Ряд производств остановлен.
Производство легковых автомобилей в РФ в марте 2022 года на фоне масштабных приостановок автозаводов рухнуло на 72,1%, до 40,9 тысячи машин, что стало рекордной просадкой с апреля 2020 года, когда из-за антиковидных локдаунов выпуск обвалился на 79,2%, до 30 тысяч автомобилей, следует из данных Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), передает «Интерфакс».
Падение выпуска легковых машин в марте к февралю текущего года составило 62,2%. Всего, по данным Росстата, за I квартал 2022 г. в РФ их было произведено 244 тыс. шт. (-33,2% г/г)
После начала войны против Украины ряд работающих в РФ автопроизводителей приостановили производство. Некоторые из них называли причинами приостановок проблемы с логистическими цепочками и недостаток комплектующих, поставляемых из-за рубежа.
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