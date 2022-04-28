Узнав о потерях, целый полк оккупантов отказался воевать в Украине 4 28.04.2022, 9:24

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Солдаты после доукомплектации не захотели возвращаться на фронт.

Российские солдаты массово отказываются воевать в Украине. Особенно это касается тех оккупантов, которых отправили на перегруппировку.

Служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись разговора российских военных, в котором один из оккупантов рассказывает, что все больше военных РФ начинают бунтовать и отказываются идти на войну в Украину.

После того как их подразделения потерпели сокрушительное поражение от ВСУ, многие оккупанты наотрез отказываются вновь идти в бой.

"Нас 22-го вывели, и наша часть не захотела назад возвращаться, понял? Типа отказники, понял?", – рассказывает оккупант на записи.

По его словам, после доукомплектации в России возвращаться на войну на Украину отказалась целая военная часть.

"У нас (в полку – ред.) было 60 танков, осталось 10... Половина — в плену, половина 200-е и 300-е. Когда будут выводить — тоже не понятно... Последняя дата, скорее всего, – это 6 мая", - признался оккупант.

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