Узнав о потерях, целый полк оккупантов отказался воевать в Украине

Узнав о потерях, целый полк оккупантов отказался воевать в Украине4
- 28.04.2022, 9:24
- 8,718
Солдаты после доукомплектации не захотели возвращаться на фронт.
Российские солдаты массово отказываются воевать в Украине. Особенно это касается тех оккупантов, которых отправили на перегруппировку.
Служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись разговора российских военных, в котором один из оккупантов рассказывает, что все больше военных РФ начинают бунтовать и отказываются идти на войну в Украину.
После того как их подразделения потерпели сокрушительное поражение от ВСУ, многие оккупанты наотрез отказываются вновь идти в бой.
"Нас 22-го вывели, и наша часть не захотела назад возвращаться, понял? Типа отказники, понял?", – рассказывает оккупант на записи.
По его словам, после доукомплектации в России возвращаться на войну на Украину отказалась целая военная часть.
"У нас (в полку – ред.) было 60 танков, осталось 10... Половина — в плену, половина 200-е и 300-е. Когда будут выводить — тоже не понятно... Последняя дата, скорее всего, – это 6 мая", - признался оккупант.