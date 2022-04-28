С журналистки, которую ранили силовики в августе 2020-го, требуют деньги за больничный 5 28.04.2022, 9:28

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Наталья Лубневская

Фото: «Наша Ніва»

Верх цинизма.

С журналистки "Нашай Нівы" Натальи Лубневской хотят вычесть деньги за больничный. Об этом девушка рассказала в "Фейсбуке".

10 августа 2020 года Лубневская во время журналистской работы на акции протеста на улице Кальварийской была ранена. Силовик выстрелил в девушку с 10 метров, хотя на ней был журналистский бейджик. В больнице она провела больше месяца.

"Средства на оплату больничного работнику обычно выделяет Фонд социальной защиты населения. В моем кейсе, если это несчастный случай на производстве, больничный оплачивает Белгосстрах.

Чтобы закрыть отчет, им нужен документ о том, что дело закрыто (с любым результатом). Следственный комитет периодически присылал ответ, что проверка продолжается — уголовное дело по факту ранения так и не было заведено. Последние месяцы нужного письма от него не было. Проверка так и не закончена. Поэтому Белгосстрах, не получив нужные им документы, грозит взыскать деньги с меня", — пояснила Лубневская.

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