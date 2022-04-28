Врачи выяснили, какие продукты нужно есть только холодными

Врачи выяснили, какие продукты нужно есть только холодными4
- 28.04.2022, 9:35
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Традиционно их подают на стол горячими, но это неправильно.
Некоторые продукты, которые традиционно подают на стол горячими, медики рекомендуют употреблять исключительно в холодном виде. Так и польза от них увеличится, и вреда для фигуры станет меньше. Это крахмалосодержащие продукты, а именно рис, макароны и картофель.
Об этом рассказал диетолог Антье Гал, пишет cursorinfo.co.il.
Дело в том, что когда крахмал холодный, он усваивается нашим организмом подобно клетчатке. В таком случае этот сомнительный для фигуры продукт может быть полезен, как для микрофлоры кишечника, так и для регулировки уровня сахара в крови.
Когда продукты становятся холодными, содержащийся в них крахмал вырабатывается как продукт разложения. Это положительно влияет на кишечную флору, регулирует уровень сахара в крови и даже может помочь вам похудеть, отмечает эксперт.