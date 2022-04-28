Режим Лукашенко стал главным должником России 11 28.04.2022, 9:36

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Задолженность перед Кремлем по двусторонним госкредитам стала расти после 2007 года.

В марте 2022 года Россия выдала двусторонние госкредиты на сумму 81,6 млрд российских рублей, что эквивалентно $790 млн. Это немало. Для сравнения, в январе-феврале 2022 аналогичных кредитов было выдано на сумму 28,5 млрд руб ($372 млн), а в марте прошлого года — лишь на 26,2 млрд руб ($352 млн).

Кому предназначены данные средства, российское казначейство не раскрывает, но наиболее вероятными получателями очередной весомой порции госкредитов от России могут быть Иран или Беларусь, пишет Telegram-канал «Нашы грошы».

Белорусская статистика с недавних пор не раскрывает источники внешних заимствований. Но относительно российского направления, известно, что Минск договорился об отсрочке погашения обязательств по российским государственным кредитам. Это ожидаемый шаг на фоне снижения возможности Беларуси погашать и обслуживать внешний валютный долг из-за санкций. Следовательно, возможна и поддержка живыми российскими деньгами.

По данным Всемирного банка, Беларусь по итогам 2020 года была крупнейшим заемщиком по двусторонним российским кредитам. Ее долг тогда составлял $8,3 млрд, что в 2,5 раза больше, чем у второго крупного российского заемщика Бангладеш ($3,3 млрд). Среди прочих крупных должников перед Россией по двусторонним госкредитам значатся Венесуэла, Индия, Йемен. Входит в десятку должников и Украина с размером задолженности в $606 млн.

Задолженность Беларуси перед Россией по двусторонним госкредитам стала расти после 2007 года на фоне роста цен на энергоносители. Если в 2006 ее величина не превышала $315 млн, то через год уже составляла $1,75 млрд и далее чаще росла, чем снижалась. В результате с 2007 по 2020 год ее размер увеличился почти в пять раз. С учетом того, что экономика Беларуси все сильнее будет нуждаться во внешнем финансировании и поддержке, а единственным фактическим ее донором остается Россия, стоит ожидать дальнейшего роста задолженности перед восточным соседом со всеми вытекающими последствиями.

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