Андрей Пионтковский: Россию фактически отдадут Китаю после войны 21 28.04.2022, 9:38

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Андрей Пионтковский

Пекин заинтересован в максимальном ослаблении северного соседа.

После полномасштабной войны государство-агрессор Россия может полностью оказаться под влиянием Китая.

Об этом в эфире 24 канала сказал российский публицист Андрей Пионтковский.

"Россию фактически отдадут Китаю. Это сейчас и происходит", - подчеркнул Пионтковский.

Китай будет ответственен за это огромное пространство и будет делать там, что угодно.

По словам публициста, Россия сейчас полностью зависит от Китая – во всех технологиях, поставках, продовольствии и т.д.

Китай хочет ослабить Россию до такой степени, чтобы она больше не смогла агрессировать. Кто в стране будет дальше у власти – КНР не интересует, уверен Пионтковский.

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