Андрей Пионтковский: Россию фактически отдадут Китаю после войны

Андрей Пионтковский: Россию фактически отдадут Китаю после войны21
- 28.04.2022, 9:38
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Пекин заинтересован в максимальном ослаблении северного соседа.
После полномасштабной войны государство-агрессор Россия может полностью оказаться под влиянием Китая.
Об этом в эфире 24 канала сказал российский публицист Андрей Пионтковский.
"Россию фактически отдадут Китаю. Это сейчас и происходит", - подчеркнул Пионтковский.
Китай будет ответственен за это огромное пространство и будет делать там, что угодно.
По словам публициста, Россия сейчас полностью зависит от Китая – во всех технологиях, поставках, продовольствии и т.д.
Китай хочет ослабить Россию до такой степени, чтобы она больше не смогла агрессировать. Кто в стране будет дальше у власти – КНР не интересует, уверен Пионтковский.