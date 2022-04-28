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Молдова впервые с начала войны отправит военную помощь Украине

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  • 28.04.2022, 9:50
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Молдова впервые с начала войны отправит военную помощь Украине
фото: rubaltic.ru

С инициативой выступила президент Майя Санду.

Президент Молдавии Майя Санду предложила отправить в Украину первую военную помощь. Глава государства намерена отправить в Киев саперов для разминирования освобожденных населенных пунктов.

Об этом сообщает JurnalTV.

"Мы пытаемся помочь Украине и предоставить ей транспортные артерии, предложили помочь им саперами, предложили предоставить гуманитарную помощь. Это то, что мы можем", — сказала Санду в интервью.

Президент Молдовы также добавила, что банковская система страны присоединилась к пакету финансовых санкций против России, введенных странами Европейского Союза.

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