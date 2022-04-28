Во Франции арестовали виллу, связанную с бывшим зятем Путина 2 28.04.2022, 10:03

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Ее официальный владелец скрыт за компанией в Монако.

Министерство финансов Франции арестовало виллу в Биаррице, связанную с бывшим зятем президента РФ Владимира Путина Кириллом Шамаловым. Об этом сообщает «Агентство. Новости».

Арестованная вилла управляется Шамаловым, ее официальный владелец скрыт за компанией в Монако. СМИ сообщали, что он приобрел виллу во Франции в 2012 году у друга Путина Геннадия Тимченко.

Стоимость дома в Биаррице Reuters оценивало в 3,7 млн долларов. При этом «Важные истории» писали со ссылкой на утечку документов из почты Шамалова, что ему покупка обошлась в 4,5 млн евро.

С 2013 по 2018 годы Шамалов был женат на младшей дочери Путина Катерине Тихоновой.

В середине марта на виллу проник французский активист Пьер Аффнер. На ее территории он нашел, в том числе копию паспорта Шамалова, а также переведенный на французский язык счет оплаты за электричество, на котором был указан адрес регистрации россиянина в Москве.

Кроме виллы бывшего зятя Путина, французские власти арестовали:

Виллу Бориса Ротенберга, находящуюся между Монако и Ниццей. Societe Generale в 2008 году оценивала ее в 2,5 миллиона евро.

Дом Олега Дерипаски в центре Парижа — на rue de l’Université. Жилое здание на 99% принадлежит Дерипаске, еще 1% — его двоюродному брату Павлу Езубову.

Еще один связанный с Дерипаской дом в Сен-Тропе. Ранее миллиардер владел им сам, но в 2018 году он передал виллу Езубову. «РБК» оценивал стоимость здания и участка в 250 миллионов евро.

Недвижимость владельца группы ЕСН и «Комсомольской правды» Григория Березкина в Куршевеле. Шале находится в Альпах рядом с горнолыжным курортом.

Виллу на мысе Сен-Жан-Кап-Ферра рядом с Ниццей, принадлежащую Светлане Чешинской. Чешинская — дочь бывшего министра хлебопродуктов РСФСР Леонида Чешинского и мать Валерия Чешинского, владельца «Русской продовольственной компании».

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