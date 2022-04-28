«1000 рублей за гуманитарную»: во сколько сейчас обходятся белорусам шенгенские визы 2 28.04.2022, 10:19

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Агенты рассказали, как формируются цены за посреднические услуги.

1000 рублей — такую цену предложили заплатить белоруске Янине Гончаровой в одном из агентств за услуги по получению польской гуманитарной визы. По ее словам, самостоятельно записаться и сделать туристический шенген из Беларуси сейчас невозможно, потому что все занято, передает euroradio.fm.

"Я не буду делать гуманитарную визу, так как морально не готова покупать то, что предназначено людям бесплатно. Это как давать 50 рублей врачу в государственной поликлинике", — написала девушка в своем фейсбуке.

Почему агенты требуют такие баснословные суммы? Директор турфирмы "Элиотревел" Галина Воробьева говорит, что к такой ситуации привело большое количество желающих получить хоть какие-то визы и закрытие или сильное сокращение штата консульских учреждений.

Белорусам, которым нужно уехать, приходится соглашаться на разные условия агентов. Мы поговорили с ними и узнали, с какими предложениями и проблемами можно столкнуться, обращаясь за помощью к специалистам в тяжелом для всех 2022 году.

Агент Ольга сразу предупреждает, что цены на визы сейчас большие и, если подается человек, у которого раньше виз не было, скорее всего, ему поставят однократную визу. То есть заплатите много и почти не попользуетесь.

"Мы открываем визы через Италию, — говорит собеседница. — На сегодня это самый дешевый вариант: 90 евро (255 рублей) — услуги агента, 310 рублей — визовый сбор, плюс 20-30 рублей — страховка". Итого — почти 600 рублей.

В компании "TUT виза" вам не помогут с гуманитарными польскими визами, но могут помочь открыть через Австрию и Грецию. 250 рублей надо будет заплатить агенту за запись в визовый центр, заполнение анкеты, бронь авиабилетов и выкупленную бронь отеля. Отдельно — за визовые сборы (Австрия — 70 евро (198 рублей), Греция — 65 (184)), страховку (40 рублей, если на месяц), фото (10 рублей). Такие визы обойдутся примерно в 500 рублей, то есть уже дешевле, чем если бы вы открывали через Италию.

"Шенген сейчас выдает Испания при личной подаче в Москве, на Италию записи раньше июля не будет, — предупреждают нас в службе визовой поддержки агентства Visavisa. — Гарантии по записи точно не даем, потому что может быть и позже, в августе или сентябре. На Венгрию места откроют только в начале мая, и там необходимо прикладывать выкупленную бронь проживания, на Грецию также необходимо прикладывать все выкупленные брони. Стоимость услуги агентства при подаче на шенген — 200 рублей".

По словам агента, можно открыть визу и через Польшу, но только рабочую или гуманитарную. Ожидание записи около месяца, возможно, и дольше. Из Гомеля и Могилева есть шанс открыть быстрее, чем из Минска.

Стоимость услуги агента при подаче на гуманитарную визу — 500 рублей, рабочую — 500 со своим приглашением и 800 с приглашением от агентства. 11 евро (31 рубль) — сервисный сбор при подаче в визовом центре, плюс необходимо открыть страховку на весь срок пребывания — это 80 евро (227 рублей) без зубного. Итого: 758 рублей — гуманитарная, 1058 — рабочая с приглашением от агентства.

На сайте Центра визовых услуг VIZA5 гуманитарную польскую визу предлагают сделать от 850 рублей.

Агенты объясняют:

"В текущей ситуации желающих получить визы в десятки раз больше, чем мест в консульствах. Записаться на подачу документов стало технически сложнее и требует дополнительных внутренних мощностей. В связи с этим стоимость записи, а соответственно и стоимость услуг, увеличена на ближайшее время. В это непростое время мы не стремимся больше заработать, мы стремимся помочь вам и качественно выполнить свою работу!"

В визовом центре Visa24 нам говорят, что сейчас открыть любую визу непросто. Податься на получение туристических виз можно будет только в июне-июле.

"Через Польшу сейчас тоже не записаться, там совсем беда, — говорят нам по телефону. — Теоретически можно податься на гуманитарную визу, но мы даже не возьмемся вас обнадеживать, что запишем. На практике записаться практически нереально. Очень мало мест и очень много желающих. Надо ждать по два-три месяца, пока кто-то запишет. Агентства предлагают свои услуги за сказочные деньги: 700-900 рублей, и это только чтобы записаться на подачу онлайн. Причем нет гарантии, что визу сделают. По гуманитарным визам сейчас много отказов".

Нам объясняют, что теоретически человек может записаться и сам, но это практически нереально: "словить этот онлайн-талон даже программисты не могут".

В этом агентстве пока не берутся помогать открывать польские гуманитарные визы, потому что еще не разобрались с клиентами, которые обратились за ними раньше.

"Какие расценки на них будут в будущем, сказать сложно. Пока помогаем открывать туристические итальянскую или австрийскую визы. Подача — в июне-июле. Примерно 300 рублей вы заплатите за нашу услугу, 35 евро (99 рублей) — консульский сбор, 27 евро (76 рублей) — страховка. Итого приблизительно 475 рублей".

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