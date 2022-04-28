Украина изъяла белорусские и российские суда, которые могут национализировать 2 28.04.2022, 10:41

Фото: Беларусь Сегодня

Белорусские корабль «Надежда» и сухогруз обнаружили в акватории Измаильского порта .

Госпогранслужба и Госбюро расследований изъяли и передали на хранение в Администрацию морских портов два белорусских суда и российский танкер. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Белорусское судно "Надежда" и сухогруз, которые были привлечены в логистических операциях врага на Дунае, обнаружили в акватории Измаильского порта.

Также в акватории Черноморска обнаружили судно Российской Федерации. Как сообщили в Генштабе, владельцы пытались спрятать во время войны нефтеналивной танкер "Волгонефть-268" на Ильичевском судоремонтном заводе, сменив флаг корабля на замбийский.

"Традиционно для минимизации обязательных платежей в госбюджет Украины стоимость судов была существенно занижена, но оккупантам это не помогло", – отметили в Генштабе ВСУ.

Все три суда изъяли и передали на хранение в Администрацию морских портов Украины. Вопрос об их национализации рассмотрят компетентные органы.

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