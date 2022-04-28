закрыть
28 апреля 2022, четверг, 10:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украина изъяла белорусские и российские суда, которые могут национализировать

2
  • 28.04.2022, 10:41
Украина изъяла белорусские и российские суда, которые могут национализировать
Фото: Беларусь Сегодня

Белорусские корабль «Надежда» и сухогруз обнаружили в акватории Измаильского порта .

Госпогранслужба и Госбюро расследований изъяли и передали на хранение в Администрацию морских портов два белорусских суда и российский танкер. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Белорусское судно "Надежда" и сухогруз, которые были привлечены в логистических операциях врага на Дунае, обнаружили в акватории Измаильского порта.

Также в акватории Черноморска обнаружили судно Российской Федерации. Как сообщили в Генштабе, владельцы пытались спрятать во время войны нефтеналивной танкер "Волгонефть-268" на Ильичевском судоремонтном заводе, сменив флаг корабля на замбийский.

"Традиционно для минимизации обязательных платежей в госбюджет Украины стоимость судов была существенно занижена, но оккупантам это не помогло", – отметили в Генштабе ВСУ.

Все три суда изъяли и передали на хранение в Администрацию морских портов Украины. Вопрос об их национализации рассмотрят компетентные органы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

МЗКТ станет костью в горле Лукашенко и Путина
МЗКТ станет костью в горле Лукашенко и Путина Артем Черников
Лига Наций - ООН -?
Лига Наций - ООН -? Андрей Санников
Дело врачей в стране замполитов
Дело врачей в стране замполитов Ирина Халип
Проклятая неопределенность
Проклятая неопределенность Аркадий Бабченко