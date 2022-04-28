«Я стар, но все равно оккупантов надо бить» 2 28.04.2022, 10:48

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Родители защитников Мариуполя пошли на фронт.

Родители защитников Мариуполя обороняют Луганщину от оккупантов. Они пошли в военкоматы, узнав что российская армия уничтожает мирный город и их сыновей.

Истории защитников Украины рассказали в сюжете ТСН.

"Скажу только одно – хочу попрощаться", - этими словами сын прощался с отцом по телефону.

31-летний боец признался, что силы иссякают, но город они сдавать не собираются.

"Может, неделю протянем и все ляжем, мы - легенды, столько сделали, что любая армия мира не сделает", - говорит боец на записи.

Его отцу 53 года, и как началась война он пошел в военкомат сам.

"По зову сердца, потому что сын в беде, он позвонил по телефону 22 числа и сказал: "Нас уже кроют". Я пошел в военкомат терроризировать, не брали, потом взяли", – рассказывает мужчина.

Отец был совсем рядом с сыном, когда его подразделение шло на Мариуполь с помощью, но прорваться не смогли. "18 километров видел в бинокль горящий город, пограничники сказали, что это Мариуполь", — вспоминает мужчина.

Сын Горца уже полторы недели не выходит на связь, он тоже в Марипуоле.

"Трудность рождает страшную ненависть, и та ненависть будет движущей силой при любых обстоятельствах, приведет нас к победе", - убеждает боец.

Таких интенсивных обстрелов Луганщина не видела даже в 2014 году. Оккупанты задействуют тяжелую дальнобойную артиллерию и авиацию.

Оккупанты ищут места для переправ и постоянно стреляют сверхтяжелым калибром "Смерчами" и "Пионами". Но под ливнем осколков украинские военные держат оборону так же, как их дети в окруженном Мариуполе.

Слава собирается сражаться с оккупантом, пока дышит и пока хватит патронов, за себя и своего сына.

"Я стар, все равно их надо бить, кто, кроме нас", – говорит мужчина.

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