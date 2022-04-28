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Спецпосланник США: Российские оккупанты казнили украинцев в окрестностях Донецка

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  • 28.04.2022, 10:49
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Спецпосланник США: Российские оккупанты казнили украинцев в окрестностях Донецка

Зафиксировано еще одно военное преступление рашистов.

США имеют достоверную информацию, что российские оккупанты казнили украинцев в Донецкой области, пытавшихся сдаться в плен.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявила специальный посланник США по вопросам международного правосудия Бет Ван Шаак, ее цитирует The Hill 27 апреля.

По словам Ван Шаак, у США теперь есть "достоверная информация о том, что российская военная часть, действовавшая в окрестностях Донецка, казнила украинцев, которые пытались сдаться, а не помещала их под стражу".

Если это правда, добавила Ван Шаак, это "было бы нарушением основного принципа права войны: запрета на произвольную казнь гражданских лиц и комбатантов, которые капитулировали, ранения или другие формы инвалидизации".

Мир "наблюдает, и вы будете привлечены к ответственности", – обратилась к военному и политическому руководству России посланник США по вопросам международного правосудия.

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