Стало известно, какие потери ВСУ нанесли армии РФ с момента вторжения в Украину 3 28.04.2022, 10:54

1,996

Свежие данные украинского Генштаба.

От начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 22800 своих солдат убитыми. При этом было уничтожено 970 танков и 187 самолетов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.04 составляют:

личного состава - около 22800 (+400) человек ликвидировано,

танков - 970 (+31) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2389 (+47) ЕД,

артиллерийских систем-431 (+10) Ед,

РСЗО - 151 (+2) ед,

средства ПВО - 72 (+1) ед,

самолетов - 187 (+2) ед,

вертолетов - 155 (+0) ед,

автомобильной техники - 1688 (+22) ед,

корабли / катера - 8 (+0) ЕД,

цистерн с ГСМ-76 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 215 (+8).

специальная техника - 31 (+0).

пусковые установки ОТРК / ТРК - 4 (+0).

В Генштабе отмечают, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Запорожском и Изюмском направлениях.

"Данные уточняются", - добавляют в ведомстве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».