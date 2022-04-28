Стало известно, какие потери ВСУ нанесли армии РФ с момента вторжения в Украину

Стало известно, какие потери ВСУ нанесли армии РФ с момента вторжения в Украину3
- 28.04.2022, 10:54
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Свежие данные украинского Генштаба.
От начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 22800 своих солдат убитыми. При этом было уничтожено 970 танков и 187 самолетов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.04 составляют:
личного состава - около 22800 (+400) человек ликвидировано,
танков - 970 (+31) ед,
боевых бронированных машин ‒ 2389 (+47) ЕД,
артиллерийских систем-431 (+10) Ед,
РСЗО - 151 (+2) ед,
средства ПВО - 72 (+1) ед,
самолетов - 187 (+2) ед,
вертолетов - 155 (+0) ед,
автомобильной техники - 1688 (+22) ед,
корабли / катера - 8 (+0) ЕД,
цистерн с ГСМ-76 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня - 215 (+8).
специальная техника - 31 (+0).
пусковые установки ОТРК / ТРК - 4 (+0).
В Генштабе отмечают, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Запорожском и Изюмском направлениях.
"Данные уточняются", - добавляют в ведомстве.