Украинский пилот спас самолет, улетев с аэродрома прямо во время артобстрела

Украинский пилот спас самолет, улетев с аэродрома прямо во время артобстрела4
- 28.04.2022, 10:57
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Маневр был исполнен виртуозно.
В соцсетях появилось новое видео, которое ярко демонстрирует самоотверженность украинских военнослужащих, противостоящих вторжению российских оккупантов.
На нем запечатлено, как пилот истребителя спасает его прямо из-под артиллерийского удара ВС РФ, обрушившегося на один из аэродромов.
Несмотря на огромные риски, украинский летчик сумел поднять самолет в небо на фоне разрывающихся вокруг снарядов, и тем самым уберег его от возможного уничтожения.