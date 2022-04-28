Украинский пилот спас самолет, улетев с аэродрома прямо во время артобстрела 4 28.04.2022, 10:57

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Маневр был исполнен виртуозно.

В соцсетях появилось новое видео, которое ярко демонстрирует самоотверженность украинских военнослужащих, противостоящих вторжению российских оккупантов.

На нем запечатлено, как пилот истребителя спасает его прямо из-под артиллерийского удара ВС РФ, обрушившегося на один из аэродромов.

Несмотря на огромные риски, украинский летчик сумел поднять самолет в небо на фоне разрывающихся вокруг снарядов, и тем самым уберег его от возможного уничтожения.

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