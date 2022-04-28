В «Приднестровье» объявили «военные сборы» 3 28.04.2022, 11:01

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Марионетки Москвы выдали себя странной датой на «документе».

Так называемые «власти» оккупированного РФ Приднестровского региона Молдовы созывают местных жителей на «военные сборы».

Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, опубликовав соответствующее распоряжение.

В нем утверждается, что целью сборов является «100% укомплектование личного состава миротворческого контингента», состоящего из военнослужащих РФ, а также «обеспечение занятостью трудоспособного населения республики» до 55 лет.

Как отмечают в ГУР, несмотря на формально «добровольное» участие в сборах, есть информация, что призыв будет носить принудительный характер.

«Примечательно, что письмо датировано 21 апреля. То есть, до начала последних российских провокаций на территории «ПМР». Это напоминает события в так называемых «ЛНР/ДНР», — подчеркнули в украинской разведке.

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