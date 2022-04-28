Индия ищет замену белорусскому калию 28.04.2022, 11:08

Из-за санкций под угрозой оказалась половина удобрений, необходимых аграриям страны.

Индия ищет замену калийных удобрений из Беларуси и России в Канаде, Израиле и Иордании. По информации издания Times of India, из-за санкций под угрозой оказалась половина поставок калия, необходимого аграриям страны.

Индии в апреле — сентябре необходимо около 2 млн тонн удобрений, из которых 1,2 млн тонн планируется получить в Канаде, а 880 тысяч тонн — в Израиле и Иордании. Начальные запасы составляли около 500 тысяч тонн.

В прошлом году Индия ввезла из Беларуси около 1,4 миллионов тонн и 600 тысяч тонн — из России.

Из-за войны России против Украины удобрения уже подорожали с 280 долларов за тонну до 590 долларов за тонну в марте. В такую цену обходятся удобрения из Канады.

В год Индии требуется около 4,2 миллионов тонн калийных удобрений. Правительство страны уже ищет дополнительные источники поставок, если конфликт продолжится и санкции будут сохраняться более длительное время.

В отношении белорусских производителей и трейдеров калийных удобрений действуют санкции США. Евросоюз не вводил санкции непосредственно в отношении калийных удобрений, однако Литва отказалась от транзита калия в порт Клайпеды. В результате Беларусь испытывает сложности с перевалкой удобрений. Дополнительные санкции, введенные в отношении Беларуси и России после начала войны, также крайне затрудняют перевозки удобрений.

Также еще в марте канадская Nutrien, крупнейший мировой производитель калийных удобрений, объявила об увеличении выпуска в 2022 году почти на миллион тонн до 15 миллионов тонн.

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