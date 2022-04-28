В Египте обнаружен древний храм таинственного культа 28.04.2022, 11:17

Археологи нашли его в северо-западной части Синайского полуострова.

В Египте археологами обнаружен древний храм таинственного культа. Речь идет о руинах Телль-эль-Фарма на Синайском полуострове, где поклонялись древнегреческому богу Зевсу Касиосу.

Зевс Касиос — восточный бог, связанный с горой Касиус около Антиохии. В угаритских текстах эта гора, называемая Шапану, является обителью Баала — бога погоды, подобного Зевсу.

Каменные столбы были обнаружены на археологическом участке в северо-западной части Синайского полуострова, — сообщает Ancient Origins.

Холм Телль-эль-Фарма известен под своим древним названием Пелузий, которое восходит к позднему периоду фараонов (525-332 гг. до н.э.). Однако этот храм использовался и в греко-римские, и в византийские времена.

Пелузий был важным городом и пограничной крепостью на восточной оконечности дельты Нила, в 30 км к юго-востоку от современного Порт-Саида. Позднее он станет столицей римской провинции.

По словам генерального секретаря Высшего совета древностей Египта Мостафы Вазири, руины были обнаружены между Пелузием и церковью на месте раскопок. Речь идет о величественных воротах и двух огромных гранитных колоннах, рухнувших во время «мощного землетрясения». Исследователи также обнаружили большие гранитные блоки — вероятно, части лестницы, по которой прихожане поднимались в храм.

Историки напоминают, что многие популярные египетские культы распространились за пределы страны, например, храмы Исиды. Менее известен культ Зевса Касиоса в Древнем Египте, но он широко упоминается в ряде исторических источников. Общепризнано, что слово «Касиос» произошло от хурритской горы Хацци, а древнегреческие источники называют ее «главным культовым центром птолемеевского периода».

Культ Зевса Касиоса также действовал в Коркире (на острове Корфу), Сирии и на Пиренейском полуострове вокруг мыса Палос и мыса Сент-Винсент.

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