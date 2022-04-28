В Беларуси сократились списки работников 28.04.2022, 11:15

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Рабочие покидают белорусские предприятия.

Среднесписочная численность работников – это показатель, который используют при вычислении средней зарплаты. На регулярной основе (каждый месяц) о численности отчитываются организации, которые принято относить к крупным и средним (флагманы), пишет сайт banki24.by.

В Беларуси данные о списочной численности выходят с задержкой от завершения отчетного периода. До конца мая самой свежей является информация за 3 месяца.

По итогам января-марта 2022 года среднесписочная численность работников на флагманах составила 2,606 млн человек. По сравнению с 1 кварталом 2021 года количество работников упало на 2,9% (по оценкам Белстата).

Справочно: среднесписочную численность в РБ рассчитывают исходя из количества работников списочного состава за исключением:

работников, не явившихся на работу, неявки которых оформлены листками нетрудоспособности или справками о временной нетрудоспособности;

работников, которым предоставлялись отпуска без сохранения зарплаты (кроме находящихся в отпусках по инициативе нанимателя);

некоторых иных временно отсутствующих работников.

Здесь и далее среднесписочная численность работников приводится без работников в отпусках по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.

Списки работников флагманов сократились относительно прошлого года во всех областях и в Минске. По Минску и Могилевской области снижение составило наибольшую величину – 3,4% к уровню 2021 года.

В других областях динамика к 2021 году была следующей: Брестская – минус 2,5%, Витебская – минус 2,9%, Гомельская – минус 2,4%, Гродненская – минус 3,2%, Минская – минус 2,6%.

В абсолютном выражении среднесписочная численность работников флагманов сократилась на 78,7 тыс. человек по стране, из которых 20,6 тыс. обеспечил Минск.

В областях уменьшение численности в 2022 году по сравнению с 2021-м было таково: Брестская – 9,2 тыс., Витебская – 9,3 тыс., Гомельская и Гродненская – по 9,5 тыс., Минская – 11,0 тыс., Могилевская – 9,7 тыс.

У флагманов промышленности численность упала на 2,6%, строительства – на 8,2%, оптовой торговли – на 2,5%, розничной торговли – на 1,2%, транспорта и логистики – на 4,9%, отрасли HoReCa (гостиницы и рестораны) – на 2,2%, операций с недвижимостью – на 6,3%, госуправления – на 2,7%, образования – на 2,5%, здравоохранения – на 1,5%.

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